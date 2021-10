Test Achats porte plainte contre Mega : "La hausse des acomptes sans l’accord des clients est une pratique commerciale déloyale"

Rien qu'au mois de septembre, l'association de consommateurs Test Achats a enregistré plus de 350 plaintes visant le fournisseur d’énergie Méga. Majoritairement au sujet de l’imposition de montants d’acompte plus élevés - même pour des contrats fixes en cours - et sur le passage d’un contrat fixe à un contrat variable.

Augmentation des acomptes

Après analyse, Test Achats juge que le fournisseur ne respecte pas ses propres conditions générales dans le cadre de l'augmentation des acomptes. Le fournisseur d'énergie peut modifier les acomptes "en cas de modification des circonstances de consommation". Mais aucune évaluation ne serait faite au cas par cas. Mega part en effet du principe, par exemple, que le télétravail concerne tout le monde de la même manière.

L'organisation de consommateurs estime également que Mega ne respecte pas l'Accord consommateur qui prévoit lors de chaque modification des acomptes, la fourniture d'un "explicatif sur le mode de calcul avant la facturation effective de cet acompte".

Et pour Tests Achats, une hausse des acomptes pour les contrats fixes n'est pas justifiable. Cette pratique aurait pour effet de "lisser" le moment du passage à un nouveau contrat à un tarif plus élevé, alors que c'est le moment pour le consommateur de vérifier son contrat et d'éventuellement changer de fournisseur. "Nous jugeons que la pratique de Méga visant à imposer une hausse des acomptes sans l'accord de ses clients est une pratique commerciale déloyale, et nous avons dès lors décidé de déposer plainte auprès de l'Inspection économique", déclare Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Du fixe au variable

En outre, Méga a cessé de proposer des contrats fixes sur le marché. Test Achats a donc interpellé le fournisseur d'énergie, qui s’est engagé à informer clairement et par une communication séparée de la facture, ses clients dont le contrat fixe arrive à échéance en octobre, novembre et décembre.

Toutefois, avant cette démarche, de nombreux consommateurs dont le contrat fixe est arrivé à échéance à un moment où Méga en proposait encore, ont été transférés vers un contrat variable sans leur accord explicite. Une pratique interdite par l’Accord consommateur signé par Méga.

Pour toute question complémentaire, les consomateurs peuvent appeler le 0800 50 222 ou se rendre sur l'Energy-guide de Test Achats.