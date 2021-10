Carrefour continue de se battre avec les rayons vides

La chaîne de supermarchés Carrefour continue de se battre avec des rayons vides, notamment à Bruxelles et en Wallonie. Les produits frais, en particulier, se font rares. La chaîne connaît déjà des problèmes de livraison depuis l'annonce de la fermeture d'un entrepôt à Nivelles, il y a plus de quinze jours. Puis la société de logistique Kuehne+Nagel a annoncé son intention de fermer l'entrepôt. Carrefour est le seul client de ce centre de distribution.

Une grève du personnel à Nivelles et le redémarrage prolongé de l'entrepôt ont depuis lors pesé sur l'approvisionnement de la chaîne française. Il en résulte des pénuries dans les magasins et des étagères vides.

En Flandre, la plupart des magasins sont entièrement approvisionnés, dit-on au supermarché. Les pénuries se produisent principalement à Bruxelles et en Wallonie. Carrefour ne précise pas combien de supermarchés sont concernés et quelle est l'ampleur des pénuries. "Cela concerne principalement les produits frais", a déclaré une porte-parole. Le supermarché affirme qu'il fait tout son possible pour éliminer les pénuries.