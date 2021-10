Ces jeunes influenceurs financiers qui gagnent plus que certains banquiers de Wall Street

Beaucoup d'influenceurs ont connu le succès grâce à des tutos make-up, bien-être, jeux vidéos... Mais il existe un domaine tout aussi porteur, bien que moins connu : celui de la finance. Selon Bloomberg, les jeunes "fininfluenceurs" sont en plein boom. A tel point qu'ils sont aujourd'hui grassement rémunérés par des entreprises du secteur afin de promouvoir leurs produits. "Ils parviennent mieux que nous à raconter notre propre histoire", a avoué Kate Wauck, la porte-parole de Wealthfront, une plateforme de services d'investissements automatisée.

Des salaires conséquents à la clé

Hankwitz, l'un des fininfluenceurs américains les plus connus, a refusé de donner son salaire exact, mais il a précisé gagner plus de 425.000 euros par an. Il s'est en plus construit un portefeuille d'investissements de plus d'un million d'euros depuis mars 2020. Grâce à cela, cet ancien de la finance traditionnelle gagne plus que ses collègues de Wall Street. Il faut dire que ses sources de revenus sont multiples : il est rémunéré entre 4.000 euros et 7.000 par post sur son compte TikTok, il touche des bonus en fonction du nombre de nouveaux inscrits qu'il ramène aux entreprises avec lesquelles il travaille, et, en plus, il donne des cours de finance à ses followers en échange d'un abonnement mensuel.

Des profils jeunes

Sur TikTok, Youtube ou encore Instagram, il existe de nombreux comptes spécialisés dans la finance. Il s'agit généralement de jeunes qui se servent des codes des réseaux sociaux et de la culture pop pour expliquer des notions complexes de façon simple. Mrs. Dow Jones, une fininfluenceuse sur Instagram, divertit par exemple ses abonnés en comparant les intérêts composés à la carrière de Billie Eilish ou le bitcoin à la romance entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. "Elle est elle-même devenue une pop star de la finance", explique Weathfront. Comme ses collègues, elle se fait rémunérer pour ses posts ainsi que pour ses cours de finance.

Dans le monde francophone, certaines chaines Youtube sortent du lot comme "Heu?reka" ou "StupidEconomics". Mais les acteurs sont moins nombreux qu'aux Etats-Unis. Pourtant, "il y a encore de la place pour tout le monde dans ce créneau", affirme Bloomberg.

La prudence reste de mise

Parmi ce vivier de "fininfluenceurs", il convient toutefois de différencier ceux qui partagent des contenus vraiment qualitatifs et ceux qui veulent seulement profiter de l'intérêt des novices. Comme pour tous les sujets, il ne faut pas oublier que certains peuvent relayer de fausses informations. Des personnes mal intentionnées, sans réelles connaissances dans le domaine, pourraient vouloir surfer sur cette vague pour arnaquer les plus naïfs. Et même si une personne semble s'y connaître, il faut toujours prendre les "bons plans donnés" avec des pincettes. Il pourrait en effet s'agir de liens sponsorisés cachés. Depuis des mois, TikTok a d'ailleurs pris ce problème très au sérieux, en obligeant les influenceurs finance à dévoiler les liens parrainés par des entreprises. Mais ceux-ci ont trouvé la parade en migrant en partie vers des plateformes moins regardantes.