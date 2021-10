Découvrez toutes les infos start-up de la semaine

LeanSquare Transition (1)

Le fonds d'investissement liégeois LeanSquare (groupe Noshaq) a donné le coup d'envoi, cette semaine, de la première édition de son nouveau programme d'accélération. Dédié à la thématique très en vogue de la transition (environnementale, sociale, ...), ce programme va permettre aux 6 équipes sélectionnées d'être coachées et challengées pendant cinq mois (d'octobre à février). L'ambition de LeanSquare Transition est d'aider les 6 projets à construire un business économiquement robuste tout en développant leur impact sociétal. Les projets retenus sont les suivants: Job Diversity by Live in Color (un programme visant l'intégration par le travail des jeunes réfugiés, via une approche interculturelle innovante, tout en répondant aux besoins de recrutement et préoccupations sociétales des entreprises); Tranquille Basile x Culito (réduire les déchets liés aux couches jetables dans les crèches); We Link Care (développement d'une plateforme pédagogique qui vise à connecter les savoirs en santé); Vtopia (projet qui vise à nourrir la Wallonie en auto-production , créer des oasis de biodiversité, du local partout pour réinventer notre rapport au vivant); Kiligi (le premier réseau social qui fait du bien); Bike & Win (encourager les déplacements à vélo par des défis valorisants). Organisé à La Grand Poste de Liège, le programme prévoit des séances d'intelligence collective, du coaching individuel, de l'accompagnement business et de l'émulation autour de la transition. Les porteurs de projet seront aussi amenés à côtoyer des pionniers wallons de la transition (Ilios Kostou, Jacques Crahay, Fred Chomé, ...).

LeanSquare Transition (2)

Pour LeanSquare, ce programme d'accélération sur la transition signifie le lancement d'un nouvel axe de spécialisation (à côté des axes "Entertainment Tech" et "Enterprise Software"). "Nous souhaitons fournir aux participants un double accompagnement, à la fois sur le plan économique, où nous disposons d'une solide expérience, mais aussi sur les questions de la transition, où nous avons fait appel à une vingtaine de spécialistes, qui interviendront lors de différentes sessions prévues au cours des prochains mois. Chez LeanSquare, nous avons la volonté de rassembler ces deux mondes. Montrer que c'est possible", explique Ben Piquard, CEO de LeanSquare. Pour Roald Sieberath, responsable de l'accélérateur, c'est un peu comme le caillou qu'on jette dans l'eau. "L'objectif est de faire des vagues. Certains vont le faire de manière plutôt locale, d'autres vont aller en s'amplifiant". Et pourquoi pas provoquer un effet papillon. (Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=UBGPbHIKPjY)

Wooclap

La start-up bruxelloise Wooclap a décroché une nouvelle reconnaissance, cette semaine. Et non des moindres puisque Wooclap figure parmi les 5 "Zoom Apps" recommandées par le géant des appels vidéo en ligne pour améliorer les expériences d'enseignement et d'apprentissage. Les quatre autres "apps" sont Live2Coursera, Kahoot!, Scribble Together et Mentimeter. A propos de Wooclap, Camilla Marais, "Beta Product Marketing Specialist" chez Zoom, explique sur le blog de l'entreprise que Wooclap est une plateforme interactive qui transforme les smartphones et les ordinateurs portables en outils d'apprentissage "exceptionnels" et rendent l'apprentissage "génial et efficace". Et la représente de Zoom d'ajouter que grâce à l'application Wooclap pour Zoom, les enseignants peuvent facilement accéder à leurs questions interactives et les partager avec leurs étudiants. Les étudiants se connectent à Wooclap et répondent à ces questions directement dans les réunions Zoom, ce qui réduit considérablement les frictions et les distractions, et les aide à se concentrer, à s'entraîner et à mémoriser leur leçon. Sébastien Lebbe (CEO) et Jonathan Alzetta (CTO), les fondateurs de Wooclap, sont aux anges! On ajoutera que la plateforme Wooclap, disponible en six langues, est utilisée par plus de 500.000 enseignants et formateurs à travers le monde.

Technology Fast 50 / Rising Star

Deloitte Belgique a dévoilé, cette semaine, la liste des 50 start-up et scale-up technologiques belges à la croissance la plus rapide (Technology Fast 50), ainsi que les noms des 10 finalistes du Rising Star (qui récompense les start-up prometteuses actives dans le secteur technologique depuis moins de quatre ans). Les lauréats seront connus lors d'une cérémonie de remise des prix prévue le 25 novembre. Les nominés au Technology Fast 50 peuvent être consultés via ce lien. Les 10 candidats retenus pour la finale du Rising Star sont: Arcsec, Bingli, Bosac, Cinvio, DESelect, myNEO, Oncomfort, OTIV, Tailpage et TEO.