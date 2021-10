Auchan propose de racheter Carrefour pour plus de 16 milliards d'euros

La chaîne de supermarchés française Auchan a approché son rival Carrefour pour une reprise. Mais les pourparlers ont été interrompus à cause du prix, selon l'agence de presse Bloomberg de sources proches du dossier. Auchan a approché Carrefour avec une proposition de combinaison dans laquelle Auchan aurait une participation majoritaire, selon les sources anonymes. Mais les pourparlers ont été interrompus parce que les actionnaires des deux sociétés n'ont pas pu se mettre d'accord sur le prix et la structure de l'opération.

Auchan aurait proposé un accord valorisant Carrefour à environ 21 euros par action, soit environ 16,6 milliards d'euros. C'était trop peu pour le conseil d'administration et les principaux actionnaires de Carrefour. La structure complexe de la transaction, une combinaison d'espèces et d'actions, s'est également avérée être un frein.

Rumeurs

Il n'est pas clair si les pourparlers seront relancés. Ni Auchan, ni Carrefour n'ont souhaité répondre.

Des rumeurs concernant une consolidation du secteur de la distribution en France circulent depuis un certain temps. Le journal français Le Monde a écrit plus tôt ce mois-ci que Carrefour et Auchan se sont parlé au début de l'année. La famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, a répondu qu'elle "ne vendra jamais Auchan". Mais au cours des dernières négociations avec Carrefour, Auchan était la partie acheteuse et non la partie vendeuse, selon les sources.

Au début de cette année, le gouvernement français a bloqué une tentative canadienne de rachat de Carrefour. La société de distribution canadienne Couche-Tard avait mis aux enchères plus de 16 milliards d'euros pour la chaîne française.