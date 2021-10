Cinq Eurostar circuleront de et vers Bruxelles à la période de Noël

Des trains Eurostar supplémentaires circuleront entre Londres et le continent européen pendant la période de Noël. Avec l'assouplissement des restrictions de voyage, la demande de voyages continue d'augmenter, justifie mardi l'opérateur ferroviaire. Il y a en effet eu quatre fois plus de réservations en septembre qu'au cours du même mois de l'année dernière. Actuellement, neuf trains à grande vitesse circulent chaque jour entre la capitale britannique et l'Europe continentale : trois au départ et à destination de Bruxelles et six au départ et à destination de Paris.

Pendant la période de Noël - du 12 décembre au 8 janvier - il y aura un total de quatorze trains : cinq de et vers Bruxelles (dont deux iront jusqu'Amsterdam) et neuf de et vers Paris.

Eurostar prévoit également que le vendredi 22 octobre sera le jour le plus chargé de l'année. La compagnie ferroviaire proposera alors quinze trains. Cette affluence est liée à la période des vacances britanniques, explique Stefanie Van Mierlo, porte-parole d'Eurostar.

La compagnie ferroviaire précise également que les billets sont échangeables jusqu'à sept jours avant le départ. Tous les voyageurs doivent porter un masque à bord et dans les gares. Cette mesure reste en vigueur après l'enregistrement à Londres St Pancras.