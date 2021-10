Comment attirer l'attention dès la première phrase d'une lettre de motivation?

Vous avez trouvé une offre d'emploi ou de stage intéressante? Après l'étape du CV, vient celle de la lettre de motivation. Un véritable casse-tête pour beaucoup. Il faut dire que les employeurs reçoivent généralement des tonnes de lettres... Alors, comment faire la différence avec les autres candidats? Bien souvent, cela se joue dès le premier paragraphe, voire la première phrase. Le spécialiste du recrutement Walters People livre quelques astuces pour se démarquer dès l'introduction.

Montrer son enthousiasme

Vous avez fait des recherches sur l'entreprise? Vous connaissez ses produits? Il peut être intéressant de l'indiquer dès la première phrase. Cela rassurera votre futur employeur qui se rendra compte que vous avez un réel intérêt pour son projet.

Exemple : "L'une des rares choses agréables quand je me lève tôt, c'est que je me prépare une tasse de café de l'entreprise X et que je la bois en paix. J'aimerais accorder ce petit bonheur à tout le monde, c'est pourquoi je pose avec empressement ma candidature au poste de spécialiste en marketing dans votre organisation."







Parler de sa passion pour le métier

Vous avez toujours voulu faire ce métier? N'hésitez pas à partager une anecdote personnelle à ce sujet. Cela pourra faire sourire la personne qui vous lit. C'est aussi particulièrement bienvenu si vous n'avez pas exactement la formation exigée dans l'offre d'emploi. Evitez toutefois d'en faire trop et de vous étendre pendant de longues phrases sur cette anecdote. Cela doit être court, mais percutant.

Exemple : "Vous connaissez quelqu'un qui relève les fautes d'orthographe et de grammaire dans l'application de groupe et donne des conseils linguistiques non sollicités ? C'est moi, et maintenant qu'il y a un poste vacant de rédacteur final dans votre organisation, je réalise qu'il est temps de faire de mon hobby ma profession."







Mettre en avant le fait que vous connaissez déjà quelqu'un dans l'entreprise

Si c'est un bon élément de l'entreprise qui vous a transmis l'offre d'emploi à laquelle vous êtes en train de postuler, cela peut jouer en votre faveur. L'entreprise se demandera sans doute quel est votre lien exact, et se fera peut-être une opinion positive de vous dès la première phrase.

Exemple : "Votre collègue Jan Janssen m'a signalé l'offre d'emploi et m'a conseillé de postuler à ce poste. Il pense qu'en raison de mes compétences spécifiques et de mes années d'expérience dans le secteur, je peux être un bon atout pour l'équipe."







Parler de son ancien job/stage

C'est parfois délicat, et certains n'osent pas le faire. Pourtant, c'est bien votre ancien job ou stage qui vous a permis d'en apprendre plus sur le métier. Il ne faut donc pas hésiter à mettre en avant l'un des succès accompli à l'époque. Pour les jeunes dont c'est la première offre d'emploi, il peut tout à fait s'agir d'un moment marquant de votre stage, un moment qui vous a permis d'en apprendre plus sur le métier que vous voulez exercer.

Exemple : "L'année dernière, j'ai fini par être le vendeur numéro 1 de l'entreprise X. Je ne vais pas céder cette place avant un certain temps, mais en même temps, cela m'a fait prendre conscience que je suis prêt pour un nouveau défi."







Adopter le bon ton

Pour certains jobs, il pourra être plus que bienvenu d'insérer quelques petites touches d'humour. Et pourquoi pas dès la première phrase? Evitez toutefois de le faire systématiquement. Premièrement, parce que votre humour n'est peut-être pas celui de votre futur employeur. Deuxièmement, parce que dans certaines entreprises, cela ne s'y prête pas vraiment. Pour savoir quel ton adopter dans votre lettre de motivation, examinez celui utilisé dans l'offre d'emploi, cela vous donnera généralement de bons indices.

Se faire relire

Avoir un avis extérieur est toujours utile, surtout lorsque vous tentez une phrase d'accroche moins classique que le traditionnel "Je suis très intéressé.e par votre offre d'emploi pour le métier de X". Essayez de gommer les éventuelles fautes d'orthographe et, surtout, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois, surtout si vous n'êtes pas vraiment convaincu ou que l'offre d'emploi vous plait réellement.