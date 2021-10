Le Belge Paul Stoffels, vice-président de Johnson & Johnson, va prendre sa pension

Le Belge Paul Stoffels, vice-président de Johnson & Johnson et directeur scientifique de la société pharmaceutique américaine, prendra sa retraite à la fin de cette année, a annoncé le groupe mardi. Paul Stoffels, 59 ans, fait partie des pointures belges du secteur pharmaceutique. Il a rejoint le géant pharmaceutique américain en 2002 et dirige l'ensemble de la recherche et du développement des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux, dont le vaccin contre le coronavirus.

Il a commencé sa carrière comme médecin en Afrique avant de travailler plus tard chez Janssen Pharmaceutica aux côtés du fondateur Paul Janssen.

Paul Stoffels a ensuite fondé sa propre entreprise, Tibotec-Virco, qui a développé des médicaments contre le Sida. Elle a été reprise par Johnson & Johnson en 2002.