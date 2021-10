Greiner présente une offre publique d'achat pour Recticel

Le fabricant autrichien de plastiques Greiner ne renonce pas à son projet de rachat du producteur de mousse et d'isolation Recticel. Greiner l'a annoncé mercredi avant les heures de bourse. Recticel résiste à l'offre non sollicitée de Greiner. L'entreprise de Wetteren a annoncé lundi un scénario alternatif. Dans ce scénario, la division mousses techniques serait vendue à l'entreprise américaine Carpenter pour 656 millions d'euros, et Recticel se concentrerait sur ses activités d'isolation.

Dans une réaction, Greiner dit qu'il "prend note" de ces plans alternatifs. Mais les Autrichiens les remettent aussi en question. L'offre de Carpenter pour la principale division de Recticel est, selon eux, "très conditionnelle" et "n'offre aucune perspective pour le développement et la croissance futurs" de ce qui reste de Recticel.

Greiner maintient que l'offre propre de la société (13,50 euros par action) est "la meilleure proposition disponible pour les actionnaires de Recticel". Cette offre sera ouverte aux actionnaires de jeudi au 17 décembre.