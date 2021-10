Accueil Economie Entreprises & Start-up Orange lance son 5G Lab à Anvers : "La 5G permettra de mettre la Flandre sur la carte, de montrer qu'elle prend le lead dans le digital" Orange lance son premier "5G Lab" en Belgique et entend bien séduire les entreprises ainsi que le monde politique. Différents représentants d'Orange lancent, autour de Benjamin Dalle (au centre) l'inauguration du 5G Lab. ©Belga Antonin Marsac Journaliste économique









Au 8e étage du centre d'affaires "The Beacon" à Anvers, on a une vue imprenable sur le port. Et, depuis l'inauguration du "5G Lab" d'Orange ce mercredi, on a également une vue sur le pari de l'opérateur, celui de développer...