Cadences de travail infernales, minutage, problèmes avec l'encadrement : un mouvement de grève lancé dans un hôtel de Disneyland paris

Plus d'une centaine d'agents du nettoyage d'un sous-traitant opérant dans l'hôtel Newport Bay Club du parc Disneyland Paris sont en grève depuis dimanche pour dénoncer notamment le sous-effectif et la surcharge de travail depuis la réouverture, ont annoncé vendredi différents représentants syndicaux.

"On fait grève devant l'hôtel depuis dimanche", a déclaré Mody Sacko, délégué CGT. "On n'a rien cassé mais ce matin la direction n'a laissé entrer que les salariés non-grévistes. Nous venons d'aller au tribunal pour déposer un référé."

Selon lui, environ 150 agents permanents se sont déclarés grévistes sur les 180 que compte cet hôtel de plusieurs centaines de chambres, en contrat pour le nettoyage avec la société Atalian Sogepark.

"L'ambiance est vraiment tendue. J'ai assisté à trois rencontres avec la direction qui n'ont rien donné", a indiqué Malamine Ndiaye, secrétaire général FO Propreté IDF, l'autre syndicat présent dans l'hôtel.

"La direction invite de nouveau les organisations syndicales à se réunir autour d'une table pour trouver une solution qui rassemble, acceptable pour tout le monde, et non qui divise les salariés", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la direction d'Atalian Sogepark.

"Les salariés sont en grève pour dénoncer les cadences infernales de nettoyage des chambres, le minutage au métrage et les problèmes rencontrés avec certains membres de l'encadrement", expliquent dans un communiqué la CGT Disneyland et la CGT Propreté.

L'inspection du travail a été saisie

Dans un autre communiqué, la fédération FEETS-FO précise ainsi qu'un agent se retrouve désormais contraint à nettoyer 27 chambres pendant son service.

"Si la responsabilité est chez le prestataire de service, elle est aussi chez le donneur d'ordre car cette situation est liée au principe même de l'externalisation et de la mise en concurrence", poursuit FO.

"Certains salariés de Disney et de l'extérieur ont été réquisitionnés pour faire le nettoyage des chambres de l'hôtel, pour remplacer les grévistes", assure pour sa part la CGT qui indique avoir saisi l'inspection du travail."Atalian Sogepark doit se mettre sérieusement autour de la table et négocier sans essayer de gagner du temps et sans éventuelles influences ou pressions extérieures."

Fermé de longs mois en raison de la situation sanitaire, le parc d'attractions Disneyland Paris, première destination touristique d'Europe, a pu rouvrir le 17 juin avec une capacité d'accueil limitée. A l'époque, sur les sept hôtels du complexe, seul le Newport Bay Club était ouvert.