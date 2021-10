Reprise d'Integrale (Nethys) par MonumentRE : 172 000 Belges toujours en attente du transfert définitif

L'assureur liégeois Integrale, filiale de Nethys, fait part vendredi de sa "conviction quant à la nécessité de mener à bien le transfert de son portefeuille d'assurances à Monument Assurance Belgium". Cela dans l'intérêt des créanciers d'assurance, du personnel et des créanciers de la société et alors que des actions judiciaires contre cette opération décidée début mai ont été introduites, notamment pour obtenir l'annulation de la convention conclue. Monument Assurance Belgium (MAB) , filiale du groupe MonumentRe, et Integrale ont conclu un accord portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance d'Integrale et de son personnel, avaient annoncé les deux sociétés le 7 mai. Les administrateurs provisoires de l'assureur liégeois, désignés par la Banque nationale en février dernier, avaient estimé que l'offre de MAB répondait le mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale.

Cette transaction protégera les droits des créanciers d'assurance d'Integrale, c'est-à-dire plus de 172 000 citoyens belges ayant cotisé en vue de leur pension ou de leur épargne, et créanciers d'assurance souffrant d'une maladie, en vue de leur rente d'invalidité, en effectuant le transfert de l'ensemble du portefeuille d'Integrale à une société de droit belge en pleine croissance, faisant partie d'un groupe international spécialisé en matière d'assurance et de réassurance, souligne la filiale de Nethys vendredi.

L'opération protègera également les droits du personnel d'Integrale, c'est-à-dire plus de 110 travailleurs. MAB reprendra en effet non seulement la totalité du personnel mais lui offrira également une garantie d'emploi de 18 mois associée à une prime de rétention de 3 mois, détaille Intégrale.

Deux actions judiciaires au fond ont été lancées la semaine dernière aux fins notamment d'obtenir l'annulation de la convention conclue avec MAB, indique encore la filiale de Nethys, qui réitère sa conviction quant à la nécessité de mener à bien la transaction.