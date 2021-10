"Le moment est venu d’amplifier les actions en faveur de l’IA"

Si on parle aujourd’hui d’écosystème wallon dédié à l’intelligence artificielle (IA), on le doit, en partie, à Frédéric Peeters et Christophe Montoisy.

Si on parle aujourd'hui d'écosystème wallon dédié à l'intelligence artificielle (IA), on le doit, en partie, à Frédéric Peeters et Christophe Montoisy . Ce sont eux qui, au printemps 2018, ont pris l'initiative de créer un collectif wallon regroupant une dizaine d'entreprises actives dans l'IA. M. Peeters est l'administrateur délégué de Thelis, un bureau d'études spécialisé en électronique et informatique. À l'époque, M. Montoisy était directeur...