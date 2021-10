Accueil Economie Entreprises & Start-up L'heure est venue de revoir le modèle agricole actuel: "On en est arrivé à une situation de famine cachée" Le système de production agricole montre ses limites. Il est temps de songer à la transition alimentaire. Les systèmes actuels de production agricole sont un héritage de la période d’après-guerre. ©Shutterstock Isabelle de Laminne

On entend par transition alimentaire l'ensemble des changements dans les habitudes de consommation et dans les méthodes de production pour atteindre un objectif d'alimentation durable. La durabilité du processus consiste à répondre aux besoins en alimentation actuels sans porter préjudice aux besoins des générations futures. "Or, ...