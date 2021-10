Bpost veut fusionner les activités de lettres et colis pour compenser le déclin du courrier

Dirk Tirez, le nouveau CEO de bpost, a décidé de fusionner les activités de colis et de commerce électronique en Belgique - largement regroupées dans la division Parcels&Logistics - avec l'activité de courrier - regroupée dans la division Mail&Retail. C'est ce que rapporte Le Soir ce lundi. Chez bpost, on ne veut ni confirmer ni démentir la nouvelle. Actuellement, Parcels&Logistics et Mail&Retail sont encore deux organisations distinctes, chacune ayant sa propre direction. Mais selon Le Soir, il n'y aura bientôt plus qu'une seule structure, avec une seule direction.

L'entreprise veut ainsi répondre au déclin continu du courrier (-5 à 10 % par an), qui est en partie compensé par la très forte croissance des activités de colis (+56 % d'ici 2020). La fusion des deux activités permettrait de relocaliser une partie du personnel et d'améliorer l'efficacité de bpost en créant des synergies.

Dépendance aux lettres

Bpost n'a pas voulu commenter la nouvelle lundi, se contentant de dire que "l'entreprise ne veut pas être dépendante de la poste aux lettres, mais veut assurer son avenir d'une manière économiquement durable et à long terme".

Les syndicats disent ne pas encore connaître les détails des plans de bpost, mais à première vue, ils n'y sont pas opposés. "Il est toujours préférable qu'il y ait une seule unité", déclare notamment Paul Herregodts de VSOA Post.

Geert Cools, de l'ACOD Post, souligne également qu'il existe déjà une intégration de facto dans le domaine. "Sur le plan purement pratique, les facteurs et les factrices distribuent déjà des lettres et des colis lors de leurs tournées", explique-t-il. Le syndicaliste attend maintenant les détails avant de porter un jugement. "Nous savons qu'ils veulent être rentables, mais il est important de soutenir les travailleurs sur le terrain", souligne-t-il.