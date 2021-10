Gand en lice pour accueillir la future "giga-usine" de batteries de Volvo Cars

La gigafactory que Volvo Cars veut construire pour la production de batteries pour ses voitures électriques, sera peut-être située à Gand. C'est ce qu'a déclaré le Belge Geert Bruyneel, vice-président senior chargé de la fabrication chez Volvo Cars, ce lundi à Göteborg, lors d'une visite du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) au siège de Volvo Cars. Elle concerne une usine qui devrait fournir des batteries pour 300 000 à 400 000 voitures électriques par an. "Gand est dans la course", a déclaré Bruyneel. Volvo Cars souhaite produire les batteries aussi près que possible des sites de production des voitures électriques. Deux modèles électriques, le XC40 Recharge et le C40 Recharge, sont déjà construits à Gand.

Cependant, la décision n'est pas encore définitive et d'autres sites en Suède sont encore possibles. C'est pourquoi le ministre-président flamand, M. Jambon, rencontrera les dirigeants de Volvo Cars ce lundi après-midi afin de voir ce que le gouvernement flamand pourrait faire pour persuader le constructeur automobile de choisir Gand.

Volvo Car Gent assemble déjà des packs de batteries pour les voitures électriques, mais dans la gigantesque usine de batteries, les batteries seraient entièrement fabriquées par Volvo. La décision sera prise au cours du premier semestre de l'année prochaine. Si l'usine devait s'installer à Gand, elle devrait fournir des batteries pour 300 000 à 400 000 voitures par an.

Pour une telle gigafactory, l'approvisionnement en énergie est très important, a ajouté Bruyneel. "Le site de Gand veut être neutre en CO₂ d'ici 2025, ce qui signifie que l'énergie renouvelable est une nécessité pour nous. Mais le coût de l'énergie joue également un rôle important." En outre, l'éducation et la formation des personnes sont importantes. La Flandre doit donc continuer à se concentrer sur l'enseignement des professions techniques. Avec quelque 7 000 employés, Volvo Car Gent est le plus grand employeur industriel de Flandre.