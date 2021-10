Ineos investit 2 milliards d'euros dans l'hydrogène vert, notamment en Belgique

Les projets pour la Norvège et l'Allemagne ont déjà été définis ; la Belgique est en lice pour un projet plus important.

Le groupe chimique britannique Ineos va investir quelque 2 milliards d'euros dans la production d'hydrogène vert, une énergie propre qui joue un rôle clé dans la décarbonation du secteur industriel. Cette information est rapportée par divers médias britanniques et confirmée par Ineos. Le montant total sera utilisé en Europe sur une période de dix ans. Les projets pour la Norvège et l'Allemagne ont déjà été définis ; la Belgique est en lice pour un projet plus important.

Des investissements sont également prévus en France et au Royaume-Uni. "Il s'agit du plus gros investissement jamais réalisé en Europe dans des projets d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert", indique Ineos. La première unité Ineos à être construite est une usine d'électrolyse de 20 MW en Norvège, qui produira de l'hydrogène propre par électrolyse de l'eau, alimentée par de l'électricité sans carbone. En Allemagne, Ineos prévoit de construire une usine d'électrolyse de 100 MW sur son site de Cologne.

"Un autre gigaprojet, plus grand que celui de l'Allemagne, suivra, mais le lieu n'a pas encore été décidé", déclare la porte-parole Nathalie Meert. "La Belgique est une prétendante, en raison des nombreux sites d'Ineos". Il n'y a pas encore de détails pour la Belgique. Le projet de démonstration Power-to-Methanol à plus petite échelle a déjà été défini, bon pour 5 MW, sur le site de la filiale INOVYN dans le port d'Anvers. C'est un Belge - Wouter Bleukx - qui est en charge des activités hydrogène au sein du groupe chimique.

L'hydrogène vert est produit par l'électrolyse de l'eau. L'électricité utilisée à cet effet est produite à partir de sources renouvelables. Ce combustible est considéré comme l'un des meilleurs outils pour rendre l'industrie neutre en CO₂, car il n'émet que de la vapeur d'eau et est donc beaucoup plus propre que les combustibles fossiles.

"L'hydrogène vert est l'une de nos meilleures chances de créer un monde plus durable et à faible émission de carbone. L'Europe réclame à grands cris davantage d'investissements dans l'hydrogène vert et cette annonce d'Ineos montre notre détermination à jouer un rôle de premier plan dans ce nouveau carburant important", a déclaré Jim Ratcliffe, PDG d'Ineos.