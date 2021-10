Accueil Economie Entreprises & Start-up Sandra Rey : l'entrepreneuse française qui veut révolutionner notre façon de produire la lumière La fondatrice et PDG de Glowee, pionnière sur le marché de la bioluminescence, fait partie des entrepreneurs préférés des Français. Laure de Charette - Correspondante à Paris

À 31 ans seulement, Sandra Rey se hisse parmi les 20 entrepreneurs préférés des Français, aux côtés des ténors Alain Afflelou, François-Henri Pinault ou Pierre Hermé, selon le nouveau classement établi par Forbes avec Insightquest et Kantar Profiles. Et pour cause : la fondatrice et PDG de Glowee développe, tambour battant, sa start-up à la croisée de la biologie, du design, de la bioéconomie et du biomimétisme. Concrètement, Glowee propose une alternative à la lumière artificielle en créant de la lumière biologique, sans électricité, à partir de la bioluminescence,...