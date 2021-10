Une entreprise belge reçoit un financement de plus de 5 millions d'euros de la Bill & Melinda Gates Foundation

Biotalys a reçu un financement de 5,14 millions d'euros de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates. L'entreprise gantoise, active dans le domaine des biotechnologies, souhaite mettre ce financement pluriannuel à profit pour développer de nouveaux fongicides biologiques conçus à base de protéines afin de lutter contre un agent pathogène de la maladie des taches foliaires. Il s'agit d'une "grave et dévastatrice maladie qui s'attaque au niébé et d'autres légumineuses".

Le niébé (variété de haricot, Ndlr) est cultivé par plusieurs millions d'agriculteurs, principalement en Afrique. L'entreprise belge estime que sa culture s'étend sur plus de 14,5 millions d'hectares, totalisant une production mondiale de 6,2 millions de tonnes à destination de 200 millions de consommateurs quotidiens. La maladie des taches foliaires peut détruire jusqu'à 40 % de l'exploitation des plus petits producteurs.

"Ces cultures sont très importantes pour les millions de petits exploitants agricoles répartis à travers le monde afin de subvenir à leurs besoins. En proposant à ces producteurs des techniques innovantes et accessibles financièrement pour protéger le rendement et la qualité de leur production, le tout sans porter atteinte à la santé des sols et de leurs familles, nous offrons un avantage économique et social qui ne peut être obtenu avec les pesticides chimiques actuels", expliquait le CEO Patrice Sellès.