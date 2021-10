Comment le business des salons s'est-il adapté à la crise ?

Ces vingt derniers mois ont passé lentement pour les organisateurs des grandes foires et autres grands salons, privés d’activités par la Covid. "Nous sommes l’un des secteurs qui a été le plus touché par la crise, encore davantage que l’Horeca", explique Alain D’haese, gestionnaire des sites de Flanders, Antwerp et Namur Expo, ainsi que du Nekkerhal à Malines. "On a perdu des dizaines de millions d’euros."