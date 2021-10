La société française de livraison Colis Privé débarque en Belgique

Colis Privé est l'un des principaux acteurs du secteur en France, où il distribue près de 63 millions de paquets chaque année depuis ses quatre hubs (Lille, Lyon, Orléans et Ile-de-France). L'entreprise s'est lancée à l'international l'an passé, avec l'ouverture d'une filiale en Belgique. Le centre de Willebroek, qui emploie une trentaine de personnes, est opérationnel depuis jeudi. Il sera le point de départ de 10 000 colis destinés à la Belgique et au Luxembourg chaque jour, se félicite le directeur de la structure internationale, Bart Sasse. Quelque 150 livreurs seront affectés à cette tâche, qui sera dans 90 % des cas assurée à l'aide de véhicules électriques, assure-t-on. L'objectif du site est de parvenir à 40 000 paquets quotidiens d'ici 2023, et de tripler le nombre de livreurs.