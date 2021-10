Vente des activités de KBC en Irlande : un accord à plusieurs milliards a été trouvé

Le bancassureur KBC a trouvé un accord afin de revendre ses activités restantes en Irlande à la Bank of Ireland. Si l'accord de quelque 5 milliards d'euros est approuvé, le retrait de KBC d'Irlande sera alors acté. Les deux parties avaient signé un accord de principe au mois d'avril, désormais devenu un "accord juridiquement contraignant", informe un communiqué de presse.

Via cette vente, la Bank of Ireland va reprendre les prêts sains, le portefeuille de dépôts et une petite partie des crédits hypothécaires non performants de KBC en Irlande.

La transaction doit encore être approuvée par le régulateur et les autorités de la concurrence irlandaises

En avril dernier, la banque KBC avait annoncé son intention de quitter le marché irlandais après 40 ans d'activité. En août, la vente de la quasi totalité de ses activités dans le pays avait été annoncée.