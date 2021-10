De plus en plus d'employeurs offrent une assurance frais ambulatoires

Sécurité sociale : comment résister aux chocs de demain

Le Covid l’a une nouvelle fois démontré : le modèle belge et son système de protection sociale permettent d’amortir l’impact des crises sur la population et d’offrir, dans certaines limites évidemment, un filet de sécurité pour celles et ceux qui sont victimes des aléas de la vie (chômage, accidents, handicap,…).