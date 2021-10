Entrepreneurs en transition #8 : Manager ou ménager ?

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l’Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

Libre Eco week-end |

Je suis retombé sur une très belle citation de Marguerite Yourcenar sur l’éducation de l’enfant, où l’on retrouve : "… il devra plus tard ménager les ressources…"

En lisant trop rapidement, et par habitude, j'ai lu "manager les ressources", alors que cette grande dame parle bien de les ménager…

Le management, ce terme anglo-saxon si bien intégré au français (et à la novlangue qui a imbibé le monde), désigne la science de bien gérer les choses, et a un peu plus de cent ans.

On associe la naissance du management scientifique au Taylorisme, où chaque travailleur est rendu efficient par le découpage et la répartition du travail. Malgré les évolutions, les nuances, les dénonciations (déjà Charlie Chaplin dans le magistral Temps Modernes de 1936), le management s’est répandu partout : chaque rouage significatif d’une belle machine d’affaires se retrouve rapidement affublé d’un titre de "manager" de quelque chose.

Cette division du travail, si elle a permis des bonds de productivité, a aussi mené à toutes sortes d'effets pervers dans les organisations : on mesure une efficacité… et on perd la qualité, ou la finalité. Ou bien, de nombreux travailleurs considèrent que telle tâche "n'est pas mon problème", parce qu'elle ne rentre pas dans sa job description (et donc l'imprimante reste sans encre, parce que le responsable est absent, et que personne ne s'empare du problème).

À force de jouer un rôle de rouage, dont on mesure sans arrêt les KPI (Key Performance Indicators, indicateurs de performance), d'une façon souvent déconnectée de la finalité de l'entreprise, l'individu finit par craquer, comme une pièce d'usure, et va rejoindre la cohorte grandissante des victimes du burn-out, véritable maladie du siècle.

Ne serait-ce que par pragmatisme économique, des alternatives s’organisent depuis des années : entre management participatif et entreprises libérées, les voies sont multiples pour impliquer le collaborateur d’une façon plus humaine.

Dans la phrase de Yourcenar, l’enfant apprenait qu’il doit ménager les ressources… On peut juste y ajouter sans doute qu’il est lui-même sa plus précieuse et principale ressource.