Accueil Economie Entreprises & Start-up Ces grandes enseignes en quête de 250 franchisés : "Quelque 2 200 emplois supplémentaires pourraient être créés" Dans le secteur de la franchise, près de 30 enseignes sont à la recherche de 250 franchisés afin d'ouvrir de nouveaux points de vente en Belgique. À elle seule, la chaîne de restauration rapide O’Tacos cherche à ouvrir une quinzaine de restaurants d’ici la fin de 2022. ©Shutterstock C.M.

Si la crise sanitaire et ses confinements successifs dans le retail ont refroidi certains entrepreneurs, très certainement dans le textile, ils en ont stimulés d'autres, notamment dans la déco, les jardins, l'alimentaire et les restaurants. Bon nombre ont toutefois trouvé plus rassurant et plus prudent de se mettre sous l'aile protectrice d'un franchiseur qui s'est déjà forgé une réputation et d'un concept qui a fait ses preuves plutôt que de se lancer seul dans l'aventure. À l'entière...