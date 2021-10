Des perquisitions menées dans les bureaux belges de l'entreprise de santé animale Zoetis

La Commission européenne a procédé lundi à des perquisitions dans les locaux de l'entreprise de santé animale Zoetis, à Louvain-la-Neuve et Zaventem, dans le cadre d'une enquête pour un éventuel abus de position dominante, a confirmé l'entreprise.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l'Union européenne, évoque dans un communiqué des perquisitions inopinées dans les locaux d'une entreprise pharmaceutique active dans la santé animale en Belgique, sans citer de nom. La Commission explique s'inquiéter d'une possible violation des règles de concurrence européennes interdisant tout abus de position dominante.

Zoetis a confirmé, via une porte-parole, qu'elle était l'entreprise visée et que des perquisitions avaient été menées sur ses sites de Louvain-la-Neuve et Zaventem. "Nous collaborons avec la Commission européenne", ajoute la porte-parole.

Le siège social de Zoetis en Belgique se trouve à Zaventem alors que Louvain-la-Neuve accueille un site de production du groupe qui développe et commercialise "un portefeuille varié de médicaments pharmaceutiques et de vaccins de santé animale". Les deux sites belges abritent également des activités de recherche et développement. L'entreprise américaine commercialise ses produits dans une centaine de pays.

L'autorité belge de la concurrence était présente lors des perquisitions, qui ne signifient pas que l'entreprise est coupable d'une violation de la concurrence, précise encore la Commission.