Soupçons de fraude sociale chez Jost Group: une transaction pénale... ou "prime au dumping social" ?

L'enquête pour fraude sociale ouverte en 2017 à l'encontre de la société de transport Jost Group serait sur le point de s'achever et une transaction pénale serait sur la table, transaction qui devra de toute façon être entérinée par une décision de justice, indique ce lundi le syndicat chrétien liégeois (CSC). Si cette transaction devait se confirmer, ce serait un aveu de fraude, estime la CSC. "En effet, c'est la reconnaissance d'un dumping social, ce que la CSC-Transcom dénonce depuis des années. Cela signifierait clairement que nous avions raison depuis le début : la CSC-Transcom a toujours été à la pointe du combat contre le dumping social tant au niveau national qu'au niveau européen", commente Roberto Parrillo, responsable général transport & logistique CSC-Transcom.

30 millions à l'ONSS, quid de la traite d'êtres humains ?

La CSC Transcom évoque le fait que plusieurs sources rapportent que l'accord consisterait, notamment, en un versement d'un peu moins d'une trentaine de millions à l'ONSS. On peut se poser des questions sur le montant: est-ce que 30 millions, cela couvre réellement le préjudice subi ? «Rien n'est moins sûr, estime Roberto Parrillo. Et au-delà de la somme, on doit s'interroger sur la portée de la transaction. Est-ce la fin du dumping social ou alors une prime au dumping social ? On parle ici d'une affaire qui remonte à 2017. Mais quid des faits dénoncés par la suite ? Quid du dumping social qui gangrène l'ensemble du secteur ? Et dans ce dossier, il était également question de traite d'êtres humains, qu'en est-il de ce volet ? Il y a bien des questions en suspens… qu'une telle transaction ne réglera pas".

La CSC-Transcom rappelle que le dossier Jost est la partie émergée de l'iceberg. La CSC-Transcom réclame depuis longtemps des mesures efficaces, le secteur étant miné par le dumping social, rappelle-t-elle. "Avec cette transaction, on n'a pas réglé le problème du dumping social. Nous attendons avec impatience la décision du tribunal de Liège".