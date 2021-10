ArcelorMittal Gand fait une ultime proposition de CCT pour éviter la grève de 3 000 ouvriers

La direction d'ArcelorMittal à Gand a fait une ultime proposition de convention collective de travail (CCT) afin d'éviter une grève de plus de 3.000 ouvriers. Un précédent accord préliminaire, comprenant notamment une prime corona de 500 euros et des conditions salariales améliorées, avait été rejeté par trois quarts du personnel de l'entreprise sidérurgique. La direction met désormais sur la table des primes supplémentaires, une meilleure rémunération et une série d'investissements dans les locaux du personnel. Une négociation urgente entre la direction et les syndicats a mené lundi à cette ultime proposition, qui comprend notamment une prime de 1.000 euros en "compensation des efforts exceptionnels consentis pour revenir à la pleine production après les mesures de crise pendant la pandémie". Une intervention exceptionnelle pour contrer le mécontentement qui gronde chez les métallurgistes.

ArcelorMittal est l'un des employeurs industriels le plus important de Belgique. Mais le groupe a vu son chiffre d'affaires chuter pendant la crise sanitaire. Les métallurgistes ont néanmoins poursuivi leur travail et paient désormais les conséquences d'un gel des recrutements. La paix sociale se trouve sous pression dans l'usine gantoise depuis un certain temps déjà.

Le nouvel accord préliminaire de la CCT 2021-2022 comporte également de meilleures conditions d'ancienneté. La direction promet en outre une série d'investissements.

L'accord sera soumis au vote jusque mercredi. Deux tiers du personnel devra voter en sa faveur pour qu'il soit appliqué. En cas de rejet, une grève devrait être entamée dès jeudi.