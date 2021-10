Comment le gouvernement compte récupérer les 110 millions d'euros d’aides "Corona" indues en 2022

Prolongation des mesures "Corona" : un accord obtenu dans la douleur tombe enfin

L'accouchement fut long et douloureux, mais la prolongation des mesures de soutien dites "Corona" a bel et bien été confirmée par le gouvernement belge. A l'approche de dossiers plus complexes encore, cet épisode risque toutefois de laisser des traces au sein de la Vivaldi.