Objectif 33 000 tonnes recyclées : Plastic Energy va lancer une nouvelle unité de recyclage de déchets plastiques au Texas d'ici 2024

Plastic Energy s'est associée avec les entreprises Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies pour un projet de recyclage chimique aux États-Unis. L'unité, prévue pour 2024, doit permettre de recycler des déchets plastiques en une matière première recyclée baptisée "tacoil".

Le recyclage devient une étape capitale dans tous les secteurs de l'économie. Celui du plastique revêt une importance particulière au vu des quantités astronomiques consommées quotidiennement à l'échelle mondiale. Dans cette optique, Plastic Energy, entreprise spécialisée dans le recyclage chimique, vient d'annoncer la création d'une nouvelle unité de traitement. En plus de ses deux sites déjà opérationnels en Espagne, un troisième va voir le jour à Austin (Texas). Ce projet se fera en association avec deux autres acteurs : Freepoint Eco-Systems et TotalEnergies.

"Dans le cadre de cet accord, Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems prévoient de construire une unité de recyclage chimique au Texas, pour transformer des déchets plastiques en une matière première recyclée appelée 'TACOIL', via un procédé breveté par Plastic Energy. Cette matière première sera ensuite transformée par TotalEnergies en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges et notamment compatibles avec l'usage alimentaire", informe le trio par voie de communiqué.

Plastic Energy se targue d'être "l'une des rares entreprises au monde à vendre du 'TACOIL' issu de ce procédé de conversion pour remplacer les hydrocarbures dans la production de nouvelles matières plastiques. L'entreprise est cheffe de file dans la transition vers une économie circulaire bas carbone de la filière plastique".

Mise en route d'ici 2024, d'autres unités encore à venir

La date d'entrée en service de la nouvelle unité est fixée à mi-2024. Elle aura "une capacité de traitement de 33 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement et l'incinération".

"Nous sommes heureux de dévoiler le tout premier projet de Plastic Energy aux États-Unis, une région au potentiel immense pour le recyclage chimique des plastiques. Grâce à notre technologie brevetée et innovante, cette nouvelle usine implantée sur le territoire américain pourra traiter des déchets de consommation autrement voués à l'incinération ou à la mise en décharge, ou qui auraient fini par polluer l'environnement", commentaitCarlos Monreal, fondateur et PDG de Plastic Energy.

D'autres pourraient encore voir le jour dans un avenir proche, puisque "TotalEnergies et Plastic Energy ont annoncé en septembre 2020 la construction de la première usine de recyclage chimique en France, d'une capacité de traitement de 15 000 tonnes par an".