Quatre Belges sur dix prévoient de réserver leur séjour au ski moins d'un mois à l'avance Après deux hivers perturbés par le Covid, la nouvelle saison se profile. Club Med a sondé les attentes des Belges. Les services dont les Belges aimeraient profiter avec leur logement : la restauration, l'accès à des activités bien-être, la possibilité de réserver leurs activités et leur matériel à l'avance. ©Shutterstock Anne Masset Journaliste service Economie







On le sait, la pandémie de coronavirus a brutalement arrêté la saison de ski en mars 2020 et l’a peu ou prou condamnée l’hiver denier. Cette fois, la saison d’hiver 2021-2022 semble plus favorable à une reprise, voire un retour à la normal ou presque....