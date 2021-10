Quelles sont les destinations de vacances les plus prisées des Belges pour la Toussaint ?

Pas moins de 430 000 passagers sont attendus à Brussels Airport pendant les 10 jours de vacances de la Toussaint, à partir de ce vendredi. Cela correspond à environ 60 % du nombre de passagers d’avant la pandémie (728 000 passagers en 2019), et à quatre fois le nombre de passagers de 2020.

Où les Belges s'en vont-ils ? Sans surprise, ce sont les destinations ensoleillées qui sont les plus prisées, notamment celles qui ont récemment rouvert leurs portes aux touristes, ainsi que les city-trips dans le sud. L’Espagne (Malaga, Alicante, Valence), les îles Canaries (Gran Canaria, Tenerife), le Portugal (Lisbonne, Faro) et la Turquie (Antalya) sont en tête de liste.

Par ailleurs, l’Égypte et les îles du Cap-Vert peuvent à nouveau accueillir des touristes et rencontrent un grand succès. Côté city-trips, Rome, Nice et Barcelone sont les plus populaires.

Du nouveau à Zaventem

Pour ces vacances de la Toussaint, l'aéroport de Zaventem a rouvert la totalité de ses commerces et restaurants. Un nouveau Brewgate a ouvert à la jetée B, où sont proposées de nombreuses bières belges au fût. À la jetée A, un nouveau Belgian Discovery Corner propose des produits artisanaux belges comme le vin, le chocolat, du café belge provenant de sept torréfacteurs artisanaux, ou encore des gaufres du chef étoilé Yves Mattagne.

Autres nouvelles adresses à la jetée B : le Gautam Diamonds Kiosk propose des bijoux et des pierres précieuses d'Anvers, et Tintin & Toys des jouets, peluches et autres articles à l'effigie du célèbre reporter.

A noter que pour le duty free, il est désormais possible de commander en ligne à l'avance sur le site de l'aéroport, et de récupérer directement ses parfums ou autres produits à son départ ou retour de vacances.

Enfin, avant tout départ à l'étranger, n'hésitez pas à consulter la carte des modalités sanitaires relatives à chaque pays, ainsi qu'à vous renseigner sur les documents à fournir (test Covid, certificat de vaccination, etc.).