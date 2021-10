Besix et Trojan vont construire le musée Guggenheim d'Abu Dhabi

Six Construct, filiale de Besix Group, a remporté le contrat pour la construction du prestigieux Guggenheim d'Abu Dhabi en partenariat avec la société locale Trojan, annonce mercredi l'entreprise de construction belge. Situé sur l'île de Saadiyat et bordant le golfe Arabique sur trois côtés, ce musée sera le plus grand des quatre musées Guggenheim (New York, Venise et Bilbao). Le contrat de la joint-venture comprend tous les travaux, à l'exception des fondations qui ont déjà été réalisées. La construction devrait s'achever à l'horizon 2025.

"Nous sommes extrêmement fiers de construire le Guggenheim Abu Dhabi, un musée d'art moderne et contemporain mondial qui renforcera encore l'attrait de Abu Dhabi en tant que destination touristique", a commenté, ravi, Pierre Sironval, Deputy CEO de Besix Group, après s'être vu attribuer le chantier par le département de la Culture et du Tourisme de la ville. "Le musée s'ajoute à nos précédentes réalisations, notamment la Grande Mosquée Sheikh Zayed, l'Emirates Palace et le Sheikh Zayed Bridge."

L'Américano-Canadien Frank Gehry, l'un des architectes contemporains les plus en vogue, a imaginé les plans. Ces derniers prévoient une série de cônes asymétriques entourant le bâtiment principal, et qui serviront à la fois d'entrées au musée et d'espaces d'exposition extérieurs. La conception intègre également des éléments durables adaptés à la région, notamment le refroidissement et la ventilation naturels des cours couvertes, inspirés du concept des tours à vent traditionnelles que l'on trouve dans tout le Moyen-Orient.

Le Guggenheim Abu Dhabi fera partie du district culturel de Saadiyat, un centre disposant de musées, de galeries et de salles de spectacles emblématiques.

Il présentera une collection mondiale (comprenant des œuvres d'art depuis 1960 environ) avec un accent particulier sur l'Asie occidentale, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud (WANASA). L'espace servira également de forum pour la recherche universitaire et le dialogue intellectuel et culturel, en faisant participer des artistes, des universitaires, des conservateurs, des architectes et des penseurs novateurs.

Le coût du projet est estimé entre 800 millions et 1 milliard de dollars.