Accueil Economie Entreprises & Start-up La société belge de logiciels financiers Sigma Conso change de propriétaire : Fortino passe la main aux Canadiens de Prophix Une grande complémentarité, à la fois géographique et produits, entre Sigma Conso et Prophix a décidé Fortino Capital à céder sa participation majoritaire à la société de Toronto, contrôlée depuis janvier par le fonds d'investissement Hg. Dominique Galloy, CEO de Sigma Conso, et Filip Van Innis, Investment Director de Fortino Capital. ©Benjamin Brolet Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Quinze mois. C'est le temps que Fortino Capital, le fonds d'investissement belgo-hollandais spécialisé dans les sociétés de logiciels "B2B" (comme MobileXpense, Efficy, Salonkee, etc.), aura été l'actionnaire majoritaire de la PME bruxelloise Sigma Conso. Une durée anormalement courte pour ce fonds créé par Duco Sickinghe. "On avait prévu de rester plus longtemps, assure...