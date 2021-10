Le Covid Safe Ticket sera d'application dans tous les cinémas : "Le public pourra enlever le masque"

La Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) a appris hier la décision du Comité de Concertation d’élargir le contrôle du CST en le rendant obligatoire pour des événements à partir de 200 personnes en laissant ouverte la possibilité aux autorités locales de déroger et d’instaurer des mesures plus sévères comme cela est déjà le cas à Bruxelles et le sera dès le premier novembre en Wallonie.