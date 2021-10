La biotech belge Novadip Biosciences lève 19 millions d'euros

Novadip Biosciences vient de lever 19 millions d'euros lors de la clôture d'un financement de série B, mené conjointement par le nouvel investisseur CR-CP Life Science Fund, une société de capital-risque basée à Hong Kong, New Science Ventures basée aux États-Unis et les investisseurs belges Fund+ et SRIW Life Sciences. Les actionnaires historiques VIVES Louvain Technology Fund et Invest BW ont également participé à l'opération, tandis que le Belge InvestSud a rejoint le groupe en tant que nouvel investisseur.

Suite à cette levée de fonds, la société a nommé Jason Zhou, PDG et directeur général de CR-CP, comme nouveau membre du conseil d'administration.

A court terme, Novadip va se concenter sur le développement de sa plateforme 3M³ de produits régénératifs. Il s'agit notamment de démontrer l'efficacité clinique de son produit osseux autologue NVD-003 dans des maladies telles que la pseudarthrose congénitale du tibia (CPT), une indication pédiatrique rare qui touche principalement les enfants présentant des handicaps fonctionnels à long terme. La FDA a déjà accordé une autorisation permettant à Novadip de mener une étude pilote aux États-Unis. De plus, l'entreprise a rapporté récemment des données intermédiaires positives de son essai clinique de phase I/IIa pour le NVD-003 chez des adultes souffrant de fractures non cicatrisantes et récalcitrantes du membre inférieur.

Développement clinique en Chine

Les fonds permettront aussi à Novadip de démontrer le potentiel clinique de son produit sur étagère NVD-X3 pour les os du pied et de la cheville, et la colonne vertébrale. La société prévoit de commencer le premier essai clinique en 2022, suite à des résultats positifs in vitro et in vivo.

"Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel clinique de notre produit NVD-X3, ainsi qu'aux applications les plus récentes que nous explorons actuellement en oncologie", commente Denis Dufrane, PDG et co-fondateur de Novadip Biosciences.

Par ailleurs, la société étudie actuellement les possibilités de développement clinique en Chine.

Cette première clôture du financement de série B porte à 58 millions d'euros le montant total du financement par actions levé à ce jour, y compris la conversion d'un prêt de 11 millions d'euros. De plus, Novadip a récemment reçu un financement public non dilutif de la Région wallonne de 13,4 millions d'euros pour soutenir les développements de la série B.