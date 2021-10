Telenet et Fluvius concluent un accord pour créer le réseau de données du futur en Flandre

Telenet et Fluvius, le gestionnaire de réseau gaz et électricité flamand, se sont accordés sur une lettre d'intention non contraignante concernant l'évolution de leur infrastructure de réseau hybride fibre optique/câble coaxial ('HFC') en Flandre, annonce l'opérateur jeudi matin.