Alors que Rossel et DPG Média ont racheté RTL Belgium en juin 2021, c'est désormais au tour d'IPM de faire un pas vers l'audiovisuel. Le groupe a entamé des négociations en vue d'entrer au capital de LN24.

Nouveau rapprochement en vue dans le monde des médias belges : IPM et LN24 en négociations

Le groupe IPM et la chaîne dédiée à l'information LN24 ont entamé des "négociations exclusives" en vue de l'entrée du premier au capital de la seconde. LN24 cherche depuis la fin de l'été à s'assurer un financement pérenne et durable, selon un communiqué transmis vendredi. "Au terme d'une procédure de sélection de plusieurs semaines, le conseil d'administration de LN24 s'est prononcé en faveur de la proposition du groupe IPM qui répond aux aspirations des actionnaires et dirigeants de LN24", précise la jeune chaîne d'info.

Fondée en 2019 et lancée le 2 septembre de cette année-là, LN24 a été confrontée à un démarrage difficile, la crise du Covid-19 ayant stimulé ses audiences, mais aussi pesé sur les rentrées publicitaires au cours de l'année 2020.

La chaîne, qui compte une cinquantaine de collaborateurs, avait annoncé en septembre l'arrivée d'un nouvel exercice de recapitalisation.

En parallèle, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de dégager 500 000 euros pour soutenir la chaîne d'information privée, avait rapporté Le Soir.

En avril dernier, c'est finance&invest.brussels qui avait fait son entrée au capital du média. La Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) avait par ailleurs consenti un prêt de deux ans à LN24 de 1,35 million d'euros.

LN24 a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros l'an dernier, un montant qui pourrait doubler en 2021. L'entreprise comptabilise quelque 2,5 millions de spectateurs par semaine. Parmi ses actionnaires actuels figurent, outre ses deux fondateurs, Belfius Insurance, Besix, 1954, Ice Patromonial et Finance&Invest.brussels.

Pour l'éditeur de presse IPM, entrer au capital d'LN24 s'inscrirait dans sa stratégie de convergence entre l'internet, la presse et l'audiovisuel.