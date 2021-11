Coca-Cola rachète le groupe de boissons sportives BodyArmor

Le géant américain des sodas Coca-Cola a confirmé lundi avoir déboursé 5,6 milliards de dollars en espèces pour s'emparer de la totalité du groupe de boissons sportives BodyArmor, dont il possédait déjà 15% des parts depuis 2018.

"BodyArmor a été un excellent ajout à notre gamme de produits au cours des trois dernières années et l'entreprise a permis une innovation continue de nos produits d'hydratation et de santé et bien-être", a déclaré dans un communiqué Alfredo Rivera, le président des opérations de Coca-Cola en Amérique du Nord.