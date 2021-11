Accueil Economie Entreprises & Start-up Deutsche Bank majore de 32 % le tarif de son compte courant en 2022 La banque dit “s’aligner sur le marché”. D’autres banques ont aussi décidé de majorer leurs tarifs. À partir du 1er janvier 2022, le titulaire d’un DB Account paiera 5,30 euros par mois, contre 12 euros par trimestre actuellement. ©Belga Image Ariane van Caloen Journaliste économique à La Libre Belgique



C'est une hausse de plus de 30 % qui a été annoncée par mail et courrier, le 29 octobre, par Deutsche Bank Belgique. À partir du 1er janvier 2022, le titulaire d'un DB Account paiera 5,30 euros par mois, contre 12 euros par trimestre actuellement. Ce qui correspond à une hausse de 32,5 %… En effet, au lieu de 48 euros par an, le client paiera 63,6 euros. "Nous...