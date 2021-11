Pfizer devrait finalement engranger 36 milliards de dollars de recettes pour son vaccin anti-Covid

En croissance, le chiffre d'affaires de Pfizer se fixe à 24,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit une hausse de 130 % par rapport à la même période de 2020. Le bénéfice net tourne quant à lui autour de 8,15 milliards de dollars.

Si on exclut les ventes de vaccins contre le Covid-19, les chiffres se portent tout de même bien, avec une hausse de 7 % des revenus pour atteindre 11,1 milliards de dollars.

Le groupe, qui attendait des revenus d'environ 33,5 milliards de dollars, estime désormais pouvoir compter sur une rentrée de 36 milliards de dollars pour son vaccin anti-Covid développé en partenariat avec l'Allemand BioNTech.

"Un milliard de doses fournies aux USA sans but lucratif"

"Si nous sommes fiers de notre performance financière du troisième trimestre, nous sommes encore plus fiers de ce que ces résultats financiers représentent en termes d'impact positif sur les vies humaines dans le monde entier", a commenté Albert Bourla, le CEO du groupe.

"Plus de 75 % des revenus que nous avons enregistrés jusqu'au troisième trimestre 2021 pour Comirnaty (le vaccin contre le Covid, NdlR) proviennent de pays fournisseurs en dehors des États-Unis. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de fournir au moins deux milliards de doses à des pays à revenu faible ou moyen d'ici la fin 2022. Un milliard de ces doses seront fournies au gouvernement américain à un prix non lucratif pour être données aux nations les plus pauvres du monde, sans frais pour ces pays. Notre objectif ultime est de contribuer à mettre fin à cette pandémie aussi rapidement que possible, mais aussi d'appliquer les leçons que nous avons tirées de notre travail sur le vaccin à tous nos domaines thérapeutiques", a-t-il précisé.

Le groupe prévoit toujours fabriquer, avec BioNTech, 3 milliards de doses de vaccins au total d'ici la fin décembre 2021. Les recettes nettes retirées de cette production sont, comme c'était prévu, divisées à 50/50 entre les deux entreprises.