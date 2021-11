Recovr : le spécialiste belge des impayés va s'étendre à trois pays voisins

Recovr, une jeune entreprise spécialisée dans la gestion des impayés des entreprises, va procéder à une levée de fonds de 800.000 euros qui devrait lui permettre de consolider sa présence en Belgique et de faire son entrée en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Fondée en 2018, l'entreprise a développé un logiciel qui a pour mission de diminuer les délais de paiement, et de faciliter et optimiser le recouvrement. Son public cible est les PME, sociétés "les plus exposées quotidiennement aux difficultés de trésorerie".

Aujourd'hui, 200 entreprises belges font appel aux services de Recovr.

Avec la levée de fonds, la société se tourne vers 2022 "pour devenir le partenaire incontournable de la gestion des impayés des entreprises (PME) en Europe". "L'ambition est de lancer nos activités en France, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg. La stratégie commerciale développée en Belgique sera reproduite: croissance par ventes directes et indirectes (revendeurs de logiciels de gestion) ainsi que par des partenariats avec des firmes comptables attachées au conseil client et à l'innovation numérique", expliquent les fondateurs dans un communiqué.

Le cap des 20 collaborateurs sera atteint l'an prochain, quatre fois plus qu'en 2020.