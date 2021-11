Brussels Airlines, en manque de personnel, contrainte d'annuler cinq vols : "Pas un problème structurel"

Lors du long week-end de la Toussaint, Brussels Airlines a été contrainte d'annuler cinq vols. En cause : il n'y avait pas assez de personnel pour les assurer. L'information a été confirmée par la porte-parole de la compagnie aérienne, Maaike Andries. Depuis le début de cette semaine de vacances, Brussels Airlines tourne à plein régime. "Il y avait un nombre exceptionnellement élevé de malades à cause du Covid-19, et beaucoup de parents ont dû se mettre en quarantaine car les enfants étaient testés positifs", détaille-t-elle.

L'entreprise insiste : il ne s'agit pas d'un problème structurel. "Les statistiques étaient contre nous", continue la porte-parole. "Il s'agit d'une fraction de nos opérations." Répartis sur trois jours, des vols à destination de New York, Prague, Stockholm, Tenerife et Francfort ont ainsi dû être annulés à cause d'un manque de personnel. Lorsque c'était possible, la compagnie a proposé une solution à ses voyageurs.

Maaike Andries tient également à différencier la situation de Brussels Airlines de celle d'American Airlines. Les médias américains ont expliqué que la compagnie américaine avait dû annuler des centaines de vols ce week-end à cause des conditions climatiques difficiles jumelées à un manque de personnel.

Pour le prochain week-end, également clé au niveau de l'activité de la compagnie, Brussels Airlines a cette fois prévu du personnel supplémentaire.