Le bénéfice net d'ING décolle de 73,5 % au troisième trimestre, bien au-delà du milliard d'euros

La banque néerlandaise ING a publié un bénéfice net pour le troisième trimestre en hausse de 73,5 % sur un an, à près de 1,37 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires s'est lui établi à 4,65 milliards d'euros, soit une hausse de 8,4 % en glissement annuel, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Je suis satisfait de nos résultats au troisième trimestre", a déclaré le PDG Steven van Rijswijk, cité dans le communiqué.

Il a noté la "croissance continue des prêts hypothécaires, alors que la demande de prêts des entreprises a été influencée par les effets économiques de la pandémie".

"Toutefois, nos marges sur prêts commerciaux étaient légèrement plus élevées et nous avons constaté une forte croissance des frais liés aux forfaits de compte, aux investissements produits et prêts", a-t-il ajouté.

ING, première banque des Pays-Bas dont le siège est à Amsterdam, avait annoncé en novembre 2020 qu'elle allait supprimer environ 1 000 emplois d'ici fin 2021, dans un contexte économique mis à mal par la pandémie de Covid-19.

La crise du coronavirus l'avait également contrainte à mettre plus de 1,3 milliard d'euros de côté au deuxième trimestre 2020 pour des prêts qui pourraient ne jamais être remboursés.

Les dépenses de ce troisième trimestre étaient "sous contrôle" a précisé le PDG, et comprennent une provision de 180 millions d'euros pour l'indemnisation de clients de détail néerlandais sur certains produits de crédit à la consommation.

ING emploie environ 57 000 personnes dans plus de 40 pays.