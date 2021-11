Airbus: l'un des pères de l'A380, Jean Pierson, est décédé

"Airbus aujourd'hui, entreprise internationale aux racines ancrées dans plusieurs pays européens, doit beaucoup à cet entrepreneur pour qui la coopération était la clé de la prospérité", a déclaré le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, cité dans un communiqué publié vendredi.

Jean Pierson "a consacré sa vie professionnelle à l'industrie aéronautique française puis européenne, participant en particulier au programme Concorde et au développement d'Airbus", souligne l'avionneur.

Né le 17 novembre 1940 à Bizerte (Tunisie) et diplômé de l'Ensa (Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique) en 1963, il débute comme ingénieur à Sud-Aviation. Au cours de sa carrière, il dirige la Socata (Société pour la construction d'avions de tourisme et d'affaires), l'établissement de Toulouse d'Aérospatiale, puis la division Avions.

Entre 1985 et 1998, il est administrateur-gérant du consortium Airbus Industrie.

Il "supervise le lancement des programmes A330 et A340 ainsi que l'élargissement de la famille A320 avec l'A318, A319 et l'A321. Il est aussi le principal décideur du lancement du programme UHCA (Ultra High Capacity Aircraft) qui donne naissance à l'A380", explique Airbus.

Jean Pierson a reçu les honneurs de nombreux gouvernements: Chevalier de la Légion d'honneur et Officier de l'ordre national du Mérite, il avait aussi reçu la Croix du mérite allemande (Bundesverdienstkreuz), et il était Commandeur d'honneur de l'Ordre de l'Empire britannique et Grand Officier de l'Ordre espagnol du Mérite civil.