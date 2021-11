Le bénéfice net d'Airbnb décolle de 280 % alors que la plateforme enregistre le meilleur trimestre de son histoire

Lors des trois mois allant de juin à septembre - la saison estivale dans l'hémisphère nord, et donc la plus active pour la plateforme - Airbnb a dégagé des revenus de 2,23 milliards de dollars, soit mieux qu'attendu.

Comme un nombre croissant de sociétés, Airbnb compare ses résultats financiers à ceux de 2019, l'année 2020 ayant été plombée par le Covid-19, en particulier dans le secteur du tourisme.

Au deuxième trimestre, le groupe avait déjà réalisé un chiffre d'affaire supérieur de 10 % à la période correspondante de 2019, soit avant le début de la pandémie de coronavirus. Cette fois, il se situe à 36 % au-dessus du troisième trimestre 2019.

"Le rebond des voyages qui avait commencé plus tôt cette année s'est accéléré au troisième trimestre, avec pour résultat le meilleur trimestre" jamais connu par Airbnb, a indiqué l'entreprise dans sa lettre aux investisseurs, publiée jeudi.

"Mais quelque chose de plus profond que le seul rebond du voyage est en train de se produire", a poursuivi le groupe de San Francisco. "Le monde vit une révolution dans nos modes de vie et de travail."

De fait, Airbnb dit avoir observé des tendances nouvelles, comme les séjours longs (20 % des réservations portaient sur plus de 28 jours), les voyages près de chez soi (40 % des locations à moins de 500 kilomètres de chez soi) et plus souvent à la campagne (+40 % par rapport à 2019).

"La flexibilité nouvelle" grâce au télétravail "a entraîné une révolution dans notre façon de voyager", souligne Airbnb. "Des millions de gens peuvent voyager plus souvent, plus longtemps, à plus d'endroits."

Le groupe a aussi vu son bénéfice net quasiment quadrupler (+280 %), à 834 millions de dollars, le plus important jamais réalisé par la société.

Au quatrième trimestre, Airbnb table sur un chiffre d'affaires compris entre 1,39 et 1,48 milliard de dollars, ce qui correspondrait à une hausse de 25 % à 33 % par rapport aux trois derniers mois de 2019.