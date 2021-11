Les centres commerciaux Inno concrétisent leur "rebranding"

Le logo vert et blanc qui orne l’imposant immeuble de la Rue Neuve depuis vingt ans fait place à un logo contemporain en noir et blanc.

En mai 2021, Inno a lancé un "rebranding" pour "être mieux en phase avec le public belge", et en particulier les familles.

Ainsi, l'enseigne arbore à présent un nouveau logo contemporain en noir et blanc qui remplace l'ancien vert et blanc. D'ici un an, tous les department stores afficheront le nouveau logo, et depuis cette semaine, c'est le cas du centre commercial Rue Neuve.

Dès le mois prochain, la chaîne de grands magasins prévoit un relooking en profondeur des magasins Inno de Liège, Louvain et Waasland Shopping Center. En 2022, ce sera le tour de Gand, de Bruges et des deux magasins bruxellois (avenue Louise et le rez-de-chaussée de la Rue Neuve). Réaménagé fin 2020, l’Inno de Schoten était le projet pilote.

"Inno reste le department store par excellence, incontournable pour les acheteurs belges", conclut Armin Devender, CEO de l'enseigne.