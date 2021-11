Ce n’est pas parce qu’on est devant son ordinateur qu’on travaille nécessairement…

Classement des villes facilitant le plus le travail à distance : Bruxelles loin derrière... à cause des taxes

L'entreprise WorkMotion, spécialisée dans la recherche et l'embauche de travailleurs basés à l'étranger, vient d'établir le classement des villes facilitant le plus le travail à distance. Bruxelles est loin d'y occuper une place enviable, à cause notamment d'une taxation des plus élevées...