"J'ai l'impression parfois d'être un gangster en travaillant dans le secteur des Big Pharma" Dominique Winand veut lever le voile sur l'univers des Big Pharma et "remettre l'église au milieu du village". Marie Rigot Coordinatrice éditoriale



C'est un peu par hasard que Dominique Winand pénètre dans l'univers des Big Pharma. Diplômé d'une faculté d'agronomie, il se met à la recherche active d'un emploi comme bio-ingénieur, à la fin de son service militaire. Après avoir répondu à de nombreuses annonces sans succès, il suit les conseils d'un ami qui lui recommande d'élargir son champ de recherche. Celui-ci lui parle ainsi du Pharma, domaine dans lequel il a lui-même trouvé du travail. "C'est scientifique, intéressant et je gagne bien ma vie", lui confie-t-il. C'est ainsi que Dominique Winand saute le pas, gardant l'espoir de trouver par la suite un emploi dans sa branche. Pourtant quarante ans plus tard, il exerce toujours au sein du domaine pharmaceutique et ne regrette en rien ce choix. Il ne comprend par ailleurs...