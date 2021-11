Si la franchise fonctionne moins bien en Belgique qu’en France (12 % des points de vente en France, 7,5 % en Belgique), "on peut dire que les Belges en sont fans" , renchérit Didier Depreay. Et même de plus en plus."La franchise est un outil de reconversion, permettant de s’ouvrir à un nouveau métier", ajoute le président de l’European Franchise Federation. Des entreprises comme Capoue, Pixou ou Happy Hours Market illustrent ce modèle.